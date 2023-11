Durante años la menopausia ha sido silenciada. Tanto que no se hablaba ni entre las propias mujeres. Por suerte, desde hace años ha pasado de ser un tema tabú a reivindicarse e investigarse porque afecta a todas las mujeres maduras entre los 45 y los 55 años, cuando aparece en el 90% de ellas. Sin embargo, aún existe mucho desconocimiento sobre esta etapa, por lo que cuatro expertas de diferentes ámbitos se han unido para crear 'Señoras. Una guía integral de la salud en la menopausia' (Arpa Práctica).

Alberta Mª Fabris: Una guía es necesaria porque la mayoría de las mujeres y de quien comparte la vida con ellas nos cuentan que nadie les ha hablado nunca de esta etapa. Muchas se enfrentan a ella con miedo, no saben interpretar los síntomas y signos, otras muchas desde los 40 achacan cualquier cambio a la inexorable menopausia. Con información la experiencia se entiende y se puede vivir con más optimismo.

Lo que es importante es tener información contrastada y no sesgada, saber cómo lo viven otras mujeres y conocer todos los caminos posibles para así poder tomar decisiones de una forma más libre y no desde el miedo.

Tania R. Manglano: El climaterio es la etapa de la vida de la mujer en la que se pasa de los ciclos hormonales de la edad posiblemente reproductiva a la menopausia. Klimater significa escalón en griego. Abarca de manera habitual de los 5 años antes de la menopausia a los 5 años después. Como tal es un proceso donde los cambios de dejar de ser cíclica se van asentando, es una oportunidad de escucharnos y de atender a los malestares (si los hay) y buscar acompañamiento para no naturalizar aquello que no nos deja estar bien.

Es importante destacar que no todas las mujeres experimentan los cambios de manera que afecte negativamente a su calidad de vida y que muchas ni si quiera los van a experimentar. Esto dependerá de los hábitos de vida previos a este periodo, de la genética, así como de la predisposición individual al cambio.

¿Hay alguno que no esté asociado en general a la menopausia y sea un síntoma?

Alberta Mª Fabris: Actualmente el síntoma más frecuente referido por las mujeres es el insomnio. En un mundo dónde hay una epidemia de esta enfermedad muchas no lo relacionan con el cambio hormonal, si no con el estrés al que estamos todas sometidas en cualquier etapa vital.

Alberta Mª Fabris: La terapia hormonal de la menopausia está indicada en aquellas mujeres a las que los síntomas afectan negativamente a su calidad de vida. El tratamiento puede y tiene que ser personalizado. Depende mucho de las condiciones vitales de cada una, de la posibilidad de cuidarse y parar. Con la alimentación, el ejercicio, hábitos de vida saludables, una vida sexual placentera solas y/o en pareja, muchas refieren bienestar. Pero a veces no es suficiente. No tenemos tiempo para tantas tareas y necesitamos la ayuda de las hormonas. Algunas veces pueden ser solo locales, cómo es el caso del tratamiento de la sequedad vaginal, otras sistémicas (orales, en parches, en pulverizaciones) para los sofocos, los mareos, el insomnio o los dolores osteoarticulares.

Elena del Estal: Podemos hablar del consumo de soja durante la menopausia de dos formas diferentes. La primera sería el consumo a través de la alimentación. La soja es una legumbre como son los garbanzos, alubias o lentejas, lo que pasa que en nuestra cultura culinaria no la tenemos tan introducida como en otros países. En este caso es un alimento tan sano como el resto de legumbres, con un interesante perfil nutricional. Otra forma de consumir la soja en esta etapa vital sería a través de suplementos de isoflavonas de soja. En este caso lo que se hace es extraer estos principios activos, las isoflavonas, y concentrarlos en una cápsula o en un comprimido. Las isoflavonas de soja son fitoestrógenos los cuales se han estudiado, aunque hay controversia al respecto, como reguladores hormonales y podrían actuar disminuyendo algunos de los síntomas vasomotores que aparecen a algunas mujeres como los sofocos o las sudoraciones nocturnas. ·

Alberta Mª Fabris: La menopausia temprana o fallo ovárico precoz se considera la ausencia de reglas durante 12 meses, sin causa aparente, antes de los 40 años. Un 1% de las mujeres la experimentan. Existen diferentes causas: autoinmunes, genéticas o iatrogénicas (causadas por tratamientos médicos) como algunos tratamientos quimioterápico o cirugías con extirpación de ambos ovarios. Algunos estudios han demostrado que la exposición a tóxicos puede acelerar el envejecimiento ovárico. No estamos viendo un aumento de mujeres con menopausia precoz. Muchas confunden la reducción de la fertilidad fisiológica alrededor de los 40 años con la menopausia. La baja reserva ovárica, la reducción del número de ovocitos que se pueden extraer para realizar una Fecundación in vitro es normal en estas edades y no es diagnóstica de menopausia.