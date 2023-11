El test puede ser un recurso para enfrentarnos a la realidad y tomar conciencia de lo que debemos cambiar en nuestro estilo de vida. El propio Savage lo explicó así en el New York Post: "Creé el Longevity Score como un método para inspirar a las personas a evaluar el impacto de su entorno, estilo de vida y el impacto de su historia familiar en su longevidad". Dicho en otras palabras: si no se ve algo, no se sabe. Si no se sabe, no se puede medir. Y si no se puede medir, no se puede cambiar.