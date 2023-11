Thomas Verny, psiquiatra, sobre la memoria del cuerpo: "Un corazón trasplantado es probable que lleve datos personales"

¿Dónde guarda la memoria los recuerdos? En principio, la respuesta no parece difícil. En el cerebro, responderá la mayoría. "Pues tal vez no. De hecho, hay casos en los que el cerebro no puede explicar lo que sabemos ni cómo funciona el mundo”. Esto es lo que responde Thomas R. Verny, psiquiatra de origen canadiense y autor de varios libros, entre ellos el que ahora nos ocupa, 'La memoria del cuerpo'. Hemos aprovechado su promoción en Barcelona para charlar con él de mente, cerebro y cuerpo. Sus revelaciones, fruto de siete años de investigación, cambia por completo lo que hasta ahora creíamos sobre la conciencia, el pensamiento o modo de ver el mundo.