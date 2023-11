Juan Fueyo, sobre la lucha contra el cáncer: "Con la IA trataremos el tumor antes de que aparezca"

El cambio climático provocará grandes desplazamientos de gente con lo que el acceso a la salud pública y a la medicina será muy difícil para millones de personas, eso hará que el diagnóstico de casos, sobre todo en fases iniciales, se haga muy difícil sino imposible para millones y millones de personas. No cabe duda que nos esperan tiempos difíciles y que tendríamos que trabajar más todos juntos. Y sobre todo, los gobiernos deberían trabajar juntos. Para reciclar y ahorrar energía, no hay que cambiar las bombillas hay que cambiar a los políticos.

De los animales hemos aprendido que hay ciertos tipos de cáncer que pueden contagiarse, como uno de los órganos genitales de los perros y uno de cabeza y cuello de los marsupiales de Australia. En los moluscos hay un tipo de cáncer parecido a la leucemia que es contagioso. No hemos visto eso en humanos todavía. Los tumores en plantas y animales también demuestran que todo ser vivo multicelular en el que se multiplique el ADN es susceptible de cáncer.

Están aumentado los casos de cáncer en adultos jóvenes, menores de 50 años, incluyendo por ejemplo la edad a la que se diagnostican el cáncer de colon y el de mama. Y esto ha pillado por sorpresa a muchos oncólogos. No se saben a ciencia cierta las razones. Los hábitos tóxicos, la obesidad, la contaminación y el cambio climático podrían jugar un papel.

Hace unas semanas falleció Sherika de Armas una chica ex miss Uruguay a los 26 años por un cáncer de útero. Muchos de estos tumores se pueden prevenir vacunándose contra un virus. Pero las vacunas han de darse pronto, durante la adolescencia o antes. Iniciar la concienciación sobre la gravedad del problema del cáncer, que es la segunda causa de muerte en muchas regiones del mundo, desde la infancia tendría un efecto muy positivo.

Hay que llevar la prevención del cáncer a los colegios. Si conseguimos que los adolescentes se vacunen de virus que producen cáncer, que no comiencen a fumar ni a beber alcohol, y que tengan la mentalidad de que han de llevar una vida equilibrada observando su dieta y haciendo ejercicio disminuiríamos considerablemente la incidencia de cáncer en España. Eso llevaría a que muchas personas no sintiesen que el mundo se detiene cuando oyen el diagnóstico de cáncer. Dicho esto, no caigamos en la trampa de hay que poner todo el peso de las soluciones en el individuo. Las administraciones, los líderes sociales, los responsables de la sanidad y la salud pública deberían dedicarse con una mayor seriedad a este tema de tanta importancia para los ciudadanos de hoy y del mañana. Invertir más en investigación ayudaría también a desarrollar una prevención de cáncer personalizada.