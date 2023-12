"Duermo bien y me paso el día con sueño": ¿puede ser síntoma de una enfermedad?

Para intentar minimizar los efectos de la falta de sueño durante la noche no son pocos los que recurren a la siesta, un claro indicador de que el sueño nocturno no es suficiente y por eso durante el día sufrimos ataques de sueño. No obstante, tal y como señala a El País la coordinadora de la Unidad de Trastornos Neurológicos del Sueño en el Hospital Universitario La Paz, Milagros Merino Andreu, otras causas no tan frecuentes son algunas enfermedades neurológicas, como la narcolepsia, que provoca somnolencia durante el día y dificultando que quien lo sufre pueda dormirse repentinamente en cualquier momento.