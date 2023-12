"La ansiedad es una emoción secundaria que nos aporta algo muy útil y es la capacidad de anticiparnos a posibles peligros , pero como todo, el problema es el abuso", así explica la la neurocientífica Sara Teller un fenómeno que padecen más de tres millones de españoles y que en sí mismo no es malo, pero que se convierte en un serio trastorno cuando los episodios son frecuentes, intensos , poco justificados y limitan a la persona en su día a día. Saber identificar esta sensación de miedo, temor o angustia es importante para poder gestionarla. Para ello, la autora de 'Neurocuídate: Conoce los secretos de tu cerebro para mejorar tu vida' (Aguilar, 2023) nos proporciona algunas claves.

"Una de las cosas que podemos hacer es realiz ar yoga, meditación o técnicas de respiración . Al realizarlas estas ayudando que el sistema nervioso de la relajación esté presente, que la amígdala se calme y el cortisol se reduzca. También estas técnicas consiguen reducir el 'run run' que crea la ansiedad, la famosa 'rumiación'. Todo lo que nos haga estar presentes conseguirá que no estemos sobrealimentando ese diálogo interno que muchas veces entra en bucle y nos absorbe ", indica Teller.

Por supuesto, también es importante apoyarse en los seres queridos. El apoyo de familia y amigos, el no encerrarnos en nosotros mismos, puede ayudarnos a sobrellevar los momentos más estresantes y a fomentar la sensación de pertenencia, la gratitud, el humor y el amor. "Es importante cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo las cosas. Hay una frase que me encanta que dice: 'no tenemos ansiedad por lo que nos pasa, sino por cómo interpretamos aquello que nos pasa'. Cambiar esa interpretación puede hacerse a través de incorporar más cosas positivas en tu día a día. Por ejemplo, ver más películas de risa, juntarte con personas que te hagan reír, escribir en un diario cosas de las que estés agradecido o darles más las gracias a tus seres queridos", explica la neurocientífica.