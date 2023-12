El abordaje conjunto de ambas afecciones en una sola operación no solo es posible, sino que cada vez más común. La cirugía combinada ofrece ventajas evidentes: un único proceso quirúrgico, una sola anestesia, y un periodo de recuperación unificado para ambas dolencias. No obstante, las variables son muchas, y cada ojo es un universo particular por lo que no es aplicable para todos los pacientes..