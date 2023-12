Las migrañas pueden ser muy molestas, especialmente cuando aparecen de forma muy frecuente. A veces no sabes dónde está la causa, pero muchas personas que las padecen con regularidad piensan que la razón puede estar tras el exceso de café, algún factor hereditario o sonidos intensos y persistentes. Con la ayuda de la doctora Ainhoa de Federico, especialista en visión natural, profesora investigadora de la Universidad de Toulouse y creadora del Método Volver a ver claro, vemos la relación que existe entre estos dolores de cabeza y problemas de visión que podrías detectar.

No obstante, cuando la migraña es un aviso de problemas en la visión hay varias causas que es necesario confirmar o descartar, y que merecen visitar a un oftalmólogo, un optometrista, un coach visual o acudir de inmediato a urgencias oftalmológicas:

Los ojos son muy sensibles a la falta de sueño, porque necesitan lubricación, ajustar su tensión interna y relajar los músculos que le permiten funcionar. Sin embargo, cuando no tenemos un sueño apropiado, nuestros ojos no descansan a pesar de estar cerrados, los ojos no se relajan espontáneamente por la noche.