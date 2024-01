La ginecóloga y obstetra Marimer Pérez comparte en su cuenta de Instagram las pautas que la hacen mantener la vitalidad durante la menopausia

Practicar el ejercicio de fuerza, cuidar la nutrición y suplementación, y respetar el autocuidado, factores clave

La doctora afirma practicar la atención plena, aunque no de la manera habitual, sino centrada en su trabajo

La menopausia suele estar reñida con niveles altos de energía. A partir de los 50, debido a los cambios hormonales propios del climaterio, la vitalidad va perdiendo fuelle. Es un fenómeno natural, pero no inevitable, como muestra en su cuenta de Instagram la ginecóloga y obstetra Marimer Pérez, responsable de la clínica barcelonesa Womer.

Cosas de la edad

En su post, la doctora Pérez admite que no siempre tiene el ánimo que muestra en redes. "Chicas, yo os confieso: creo que aparento más energía de la que en realidad tengo. Pero la verdad es que me habéis hecho reflexionar en qué es lo que percibís vosotras por mi parte como energía, y puede que sea la suma de las pequeñas cosas que intento mantener en mi vida diaria que me hacen FELIZ. Nunca he necesitado 'grandes planes' en mi vida", empieza explicando en su post de Instagram. ¿A qué se refiere con esas pequeñas cosas?

Ejercicio de fuerza

La fuerza, especialmente en piernas y mano, es un indicador de juventud, algo que sabe muy bien esta facultativa: "Aunque me cueste, siempre salgo con una sonrisa en la cara cada vez que entreno con @brunooliveiracoach o @annita.smiles. Mejora mi concentración, me ayuda a descansar mejor, me reduce el estrés y encima sé que me está ayudando en mi metabolismo y a proteger mis huesos. ¿Quién da más?"

Emociones de las buenas

"Abrazar a Coffee [el perro de la doctora] . Ya hay artículos que confirman los beneficios de las mascotas para el estrés o cuando estás bajita de ánimos…". No solo eso, las relaciones personales de buena calidad son determinantes para la buena salud, junto a los vínculos sociales. Salir, conversar, un abrazo o una buena conversación pueden ser tan buenas como la mejor medicina.

Agujas mágicas

En la Medicina Tradicional China la acupuntura es un recurso insustituible. Situar las agujas en los meridianos adecuados puede ser un aliado para dejar adicciones como el tabaco, mejorar algunos dolores articulares o lograr un mejor descanso. La falta de sueño de calidad es uno de los trastronso más habituales de la menopausia. "La magia de Diana, compañera de @centrowomer, hace que salga flotando de las sesiones de acupuntura con ella y, por supuesto, consigo dormir mejor", confirma la doctora.

Nutrición adecuada

"Como celíaca no puedo comer gluten, pero además sigo los consejos de mi nutricionista @mariarealcapell: dieta mediterránea en la que trato de no olvidarme de todos los macro nutrientes", explica Marimer Pérez, quien no se olvida de incluir en su dieta suplementación pautada por su nutricionista en la que no faltan los ácidos grasos, el magnesio y la vitamina D.

Mindfulness