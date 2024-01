Seguro que más de una vez has llegado a decir eso de que “tienes hambre a todas horas” a pesar de haber realizado las comidas necesarias del día y haber ingerido las calorías recomendadas por los expertos. También pasa a partir de los 50, cuando el metabolismo se ralentiza y hay que medir bien lo que se ingiere para que los kilos de más no contribuyan a problemas cardiovasculares o inmunitarios. Hemos hablado con expertos para que nos hablen del apetito constante y todos coinciden en que no deberíamos normalizar en absoluto esta sensación. Las claves podrían estar en una ingesta de alimentos poco saciantes, ciertos estilos de vida o incluso afecciones médicas.