Dormir mucho, desgraciadamente no es sinónimo de dormir bien. Un sueño de calidad está ligado no a las horas que se pasan dentro de la cama sino a la calidad del sueño. Según una encuesta de la Sociedad Española del Sueño, más de la mitad de los españoles no duermen bien, además concluye que los españoles aprovechan el fin de semana para recuperar descanso y solo 3 de cada 10 considera que tiene un sueño excelente.