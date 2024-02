Cada vez más madres y padres retrasan la edad de tener hijos por la falta de estabilidad, además de un cambio de prioridades vitales. En el caso de las mujeres, tradicionalmente se ha insistido sobre los perjuicios de gestar más allá de los treinta y tantos. Con los hombres, no hay la misma insistencia. Sin embargo, en el caso de ellos, la edad también importa. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022, casi 1,4 millones de hombres mayores de 50 tuvieron su primer hijo más tarde de lo que consideraban su momento o edad ideal. Otras veces, no se trata de su primer descendiente, pero las consecuencias son muy parecidas. La paternidad tardía no solo afecta al tiempo de crianza o a la manera en la que será la vida familiar. Antes de eso, la edad del padre importa en el mismo momento de la procreación, como explica el doctor Francisco Gómez León, uno de los especialistas más reputados en medicina sexual masculina, experto en disfunción eréctil e impotencia. En esta entrevista para Uppers, el experto concreta qué significa desde el punto de vista médico ser padre a partir de cierta edad.