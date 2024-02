Pues resulta que un estudio del Hospital Presbiteriano de Nueva York concluyó que hay canciones cuyo ritmo de ajusta perfectamente al necesario para realizar la RCP, que se encuentra marcado entre los 100 y los 120 bytes por minuto. Por ejemplo, canciones como 'You can't hurry love', de Phil Collins, 'Say you'll be there' de las Spice Girls o 'Girls just wanna have fun' de Cindy Lauper. De hecho hay listas de Spotify especialmente dedicadas a canciones que te serviría recordar si estás haciendo la maniobra de reanimación. Para seguir el ritmo de la vida, digamos.