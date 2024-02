Alzheimer: el análisis de sangre que permite diagnosticarlo hasta en el 95% de los casos

Los investigadores han analizado datos la Translational Biomarkers in Aging and Dementia (TRIAD), de Canadá, la Wisconsin Registry for Alzheimer's Prevention (WRAP), de Estados Unidos, y la San Pablo Initiative on Neurodegeneration (SPIN), de Barcelona. En total se han analizado muestras de 786 pacientes con una media de edad de 66,3 años, y ha revelado una excelente precisión, de entre el 90% y el 95%, para detectar la presencia de alzhéimer.