El cepillado de dientes es un gesto clave para nuestra salud que hay que repetir diariamente y varias veces al día. Mantener una boca limpia ayuda a que nuestro organismo se mantenga fuerte y saludable, más de lo que creemos, por eso hay que cepillarse los dientes tras las comidas o, como mínimo, tres veces al día para retirar los restos de comida y mantener la boca impoluta. No obstante, al igual que con el cepillo no es suficiente, también hay que saber cómo hacer el cepillado para que realmente sea efectivo y no se nos quede, por ejemplo, un mal aliento.