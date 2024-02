Como viene siendo habitual en cualquier sesión de control en el Congreso de los Diputados, la bronca ha estado presente. No obstante, el ministro de Agricultura, Luis Planas , ha dejado la anécdota del día tras tomar la palabra para responder a la pregunta del diputado del Partido Popular. El ministro ha tenido que sentarse nada más empezar a hablar interrumpiendo su intervención ante la preocupación del Hemiciclo y, segundos después, afirmaba haber sufrido un vértigo, continuando con su intervención tras reponerse del mareo.

En esos casos hay que saber cómo actuar, pues la sensación de vértigo o mareo, por muy leve que sea, puede acarrear otros problemas, como la pérdida de equilibrio para terminar cayendo al suelo con las consecuencias que eso puede acarrear. No obstante, hay que saber distinguir entre vértigo y mareo.

En general, la mayoría de las veces que se produce un episodio de vértigo o de mareos no es necesario recurrir a la atención médica al no ser un problema de gran gravedad. Para evitarlos hay que intentar no hacer cambios bruscos de postura y, de sufrirlos, lo ideal es quedarse acostado o sentado unos instantes hasta que haya pasado esa sensación, volviendo a la actividad poco a poco.