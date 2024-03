El chalazión es una protuberancia que aparece a lo largo del párpado. Es una infección crónica no infecciosa donde se inflaman las glándulas de Meibomia a causa de la obstrucción de los orificios glandulares. Es habitual que antes del chalazión el paciente padezca de un orzuelo previo, pero no es condicionante, ya que no todos los chalaziones son causados por orzuelos. No es peligroso y por lo general a las semanas se va drenando.