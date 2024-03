El emotivo mensaje de Cristina Medina, de 'La que se avecina', sobre la depresión tras un cáncer: "Se sale"

El pasado verano, ya felizmente recuperada a nivel físico, la intérprete confesó a Socialité que “psicológicamente hablando también, pero hay algunos puntos que no le dejaban estar con los ojos más abiertos”. Y es que, tras superar la enfermedad, y a pesar de considerarse “muy proactiva ante los problemas”, Cristina siguió arrastrando una depresión que había sufrido como consecuencia de ello.

Sin embargo, cree que ese “bajón” del que habla, por mucho que quieras o no permitírtelo, va a llegar. Por eso, ha confesado cuál ha sido la manera que ella ha tenido de afrontarlo: “A mí lo que me ha ayudado mucho y me repetía todas las noches era: ‘tranquila, pasará, es parte del proceso’, junto con una rutina de cosas que hacer sin ganas y rodearse de personas que te quieran”.