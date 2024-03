El nuevo tratamiento para la apnea del sueño, una microcirugía en la lengua

Una vez leí que dormir en la misma habitación de una persona que ronca es como hacerlo en un aeropuerto, donde despegan y aterrizan aviones continuamente y no descansa nadie. El que ronca porque probablemente tenga apnea del sueño y el de al lado por el ruido que provoca y el agobio de pensar que cuando se calla es que no está respirando. De todos modos, aunque estén diagnosticados, muchos pacientes no toleran el tratamiento habitual. En Uppers nos hemos hecho eco de que en el Hospital del Mar de Barcelona han desarrollado un nuevo tratamiento para la apnea del sueño que consiste en una microcirugía en la lengua.