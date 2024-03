Por eso no hay que descuidarlo, porque “el magnesio ayuda a tener un ritmo cardíaco saludable , a producir energía y neurotransmisores, al metabolismo óseo, a dormir o a relajarse”. Ahora bien, ¿qué señales te puede mandar el cuerpo para avisarte de que algo no está yendo tan bien como creías?

Según Hyman, cuando el magnesio no es suficiente se pueden integrar alimentos ricos en el mineral para así lograr que sus niveles no decaigan. Entre ellos aconseja las espinacas, las almendras, las pipas de calabaza e incluso el chocolate negro. No obstante, no todo el magnesio llega a nosotros, ya que está unido a otros antinutrientes que impiden que su absorción sea total.