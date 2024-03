Liam Gallagher preocupa a sus fans: "Definitivamente estoy en cuesta abajo. Pero todos vamos a morir, ¿no?"

"Tienes que deshacer todo el mal trabajo que has hecho al perder la cabeza y todo eso. Es hora de deshacerlo todo ahora y volver a la realidad. Todas esas cosas que pensabas que eran geniales al principio.. . es hora de recuperar la salud ", declaraba Gallagher al mismo medio. Al parecer, los largos años de excesos han terminado por pasarle factura. Como recordará el lector upper, Oasis fue el buque insignia de la enésima 'invasión británica' y lideraron desde Manchester una ola de brit pop que integraban también grupos como Suede, The Stone Roses o Blur , sus eternos, rivales. Aunque para rivales, nada mejor que los propios hermanos Gallagher que llevan más de una década sin dirigirse la palabra y despotricando el uno del otro todo el tiempo.

Sin embargo, para el ex Oasis no todo pinta mal, y parece que se está tomando las cosas con madurez. "A medida que envejeces, la vida es preciosa, ¿sabes a qué me refiero? Soy un tipo bastante despreocupado. Me encanta levantarme temprano por la mañana. Pero definitivamente estoy en cuesta abajo. Pero todos vamos a morir, ¿no?", ha dicho.