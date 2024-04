Habrá un tsunami de casos de cáncer de próstata, según los expertos

Unos datos que no son buenos y a los que la Comisión sobre el cáncer de próstata de The Lancet no augura una buena evolución, pues de los 1’4 millones de casos detectados en 2020, se espera que en solo dos décadas, en 2040, la cifra se multiplique a los 2’9 millones de casos , tal y como han destacado en el Congreso de la Asociación Europea de Urología.

En general la detección del cáncer de próstata se realiza a través de una prueba PSA, un análisis de sangre que mide el nivel de la proteína antígeno prostático específico, logrando detectarlo cuando a veces no muestra síntomas o no es necesario un tratamiento, una prueba a la que la mayoría de los hombres mayores de 50 pueden acceder. No obstante, la Comisión sugiere que el enfoque actual está llevando a un exceso de pruebas en hombres con bajo riesgo y no está detectando el cáncer de próstata en hombres más jóvenes que tienen un mayor riesgo.