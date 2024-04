Formas de dormir hay muchas. Hay quien no necesita bajar la persiana para conciliar el sueño o los que no pueden dejar encendida ni la televisión para dormir, pues necesitan oscuridad absoluta. Pero sobre cómo dormimos también tiene mucho que ver la compañía. Unos duermen en solitario, mientras que otros lo hacen con pareja o tienen otra compañía: la de su mascota. Mientras unos permiten que su perro o gato duerma en la cama, otros no. ¿Qué es lo mejor?