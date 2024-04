El científico que estudia lo que ven las personas justo antes de morir: "Evocan a los que han amado"

Curiosamente, hay diferencias entre cómo perciben estos fenómenos los niños y los adultos . "Los niños lo hacen mejor, porque no tienen los filtros que tienen los adultos, hay una apertura. No trazan fronteras entre lo imaginario y lo real . Tampoco tienen conceptos de mortalidad, por lo que viven el momento, no piensan en términos de secuencias de eventos y finales", indica el doctor.

Kerr admite que no es religioso y que en sus investigaciones siempre ha procurado no interpretar estas experiencias más allá de la muerte, ser lo más objetivo posible, pero asegura que no puede explicar su origen. En cualquier caso, comprender este mecanismo no es lo más importante. "Fui testigo de casos en los que lo que estaba viendo era tan profundo y el significado para el paciente era tan claro y preciso, que casi me sentí como un intruso. Tratar de descifrar la etiología, la causa, parecía inútil (...) Me parecía equivocado intentar medicalizar algo en lo que realmente no me correspondía interferir, que era personal en la vida de esa persona".