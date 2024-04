La operación de garganta de Jon Bon Jovi: "No sé si podré volver a subirme a un escenario"

Bon Jovi tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva en las cuerdas vocales porque una de ellas, según su médico, “estaba totalmente atrofiada”. “Fue muy difícil esta última década tener que lidiar con algo que estaba fuera de mi control, la cuerda vocal fuerte se estaba llevando lo que quedaba de la débil. Me pusieron un implante de plástico y he estado en rehabilitación, recuperándola” , ha contado.

El cantante ha sopesado que sus hijos se van a casar, uno este mismo verano y el otro está prometido, por lo que sabe que tendrá que cantar en sus bodas, y está dispuesto a ello. “Lo que no sé es si podré subir de nuevo a un escenario. Tengo esperanzas, la recuperación va bien, pero por otro lado estoy en una posición privilegiada porque puedo seguir grabando discos y no tengo la necesidad de hacer una gira si no estoy del todo bien. Quiero hacerlo, pero si no estoy bien y no puedo darlo todo, no merece la pena”, se sincera Jon Bon Jovi.