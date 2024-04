Guía definitiva para entender qué está pasando con Ozempic, las inyecciones para adelgazar

"¡Una locura, pero de las buenas!", dice Juan Carlos, ingeniero madrileño de 58 años, cuando cuenta cómo adelgazó con Ozempic. Este medicamento inyectable se usa para mejorar los niveles de glucosa en la sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2, reduciendo el riesgo de eventos cardiovasculares. El problema empezó cuando se hizo viral como producto para perder peso debido a uno de sus efectos secundarios y en países como Estados Unidos, donde su comercialización no está regulada, se produjo un desabastecimiento que afectó a los pacientes diabéticos. Además, en los últimos meses, con medio Hollywood usándolo, se han sucedido las quejas y algunas denuncias por sus efectos secundarios.

El endocrino Carlos Morillas, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Dr. Peset de Valencia, nos aclara algunas dudas sin demonizarlo: "Hay unos criterios de uso muy claros por parte de la medicina. En primer lugar, debemos identificar bien la obesidad y el porcentaje de grasa de un paciente. Una vez que han fallado en sus hábitos y estilo de vida, se puede recetar Ozempic como solución para reducir ese porcentaje de grasa que, si no se trata, favorece la aparición de patologías que deterioran su calidad de vida e incluso la ponen en juego, como cardiopatías, cáncer o enfermedad renal".

Indica que la solución en estos casos es una bajada importante de peso y, además, conseguir que se mantenga en el tiempo. "La ganancia de kilos suele llegar después de un largo periodo, pero perderlos rápidamente es complicado y más aún mantener a los pacientes en un compromiso firme de hábitos saludables". Él lo receta a sus pacientes siguiendo esos criterios médicos, pero aclara que, salvo raras excepciones (como la obesidad clínica), la Seguridad Social no lo prescribe como adelgazante.

Tiene efectos secundarios que Juan Carlos, el lector que nos ofrece su testimonio, ha sufrido en sus carnes, como náuseas, dolor abdominal y diarrea. Sin embargo, asegura que cualquiera de ellos "es mucho menos dañino que el riesgo de enfermedad que tiene la obesidad". En año y medio ha perdido 18 kilos. Él, advierte, no es diabético. El uso de Ozempic, que le va recetando su endocrino en una consulta privada, tiene como único fin adelgazar.

Aunque abundan casos como el de este madrileño, en España no se ha desatado la fiebre estadounidense, sobre todo entre la gente adinerada. No perdamos de vista que es un fármaco caro. En nuestras farmacias, unos 130 euros la dosis semanal. En Estados Unidos, alrededor de 1.000 dólares estadounidenses al mes. Por tanto, no toda la población se lo puede permitir como método adelgazante.