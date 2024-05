Las críticas no se han hecho esperar. Medios especializados como The Atlantic se preguntan qué puede indicar esto. "Hay algo preocupante en este comportamiento de un candidato a la presidencia. Si Trump no puede estar despierto cuando se está juzgando su propia libertad, ¿qué posibilidades hay de que sea capaz de emplearse a fondo en las aristas de una guerra como la de Israel y Gaza, en la política comercial o en cualquier crisis que pudiera suceder si vuelve a la Casa Blanca?".