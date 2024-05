Experta en envejecimiento, sobre estar sentado 8 horas: "Afecta a las conexiones del cerebro"

Los que tienen más de 50 recordarán que durante mucho tiempo existía una especie de regla no escrita por la que el ejercicio físico y el ejercicio intelectual eran actividades incompatibles . Hoy, sin embargo, se sabe que practicar algún tipo de deporte protege la función cerebral. La científica española Coral Sanfeliu confirma este extremo en el libro que acaba de publicar, titulado 'El cerebro en movimiento'. Sanfeliu, directora del Grupo de Neurodegeneración y Envejecimiento del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, perteneciente al CSIC, se ha volcado a lo largo de su carrera a estudiar lo que le ocurre a nuestro cerebro cuando envejecmos y cómo el ejercicio puede protegernos del deterioro.

Coral Sanfeliu explica en El País que la hormesis es un principio de resistencia: el cuerpo crea defensas frente a un daño físico o emocional, como un trauma. En el caso del ejercicio, los experimentos con ratones han mostrado que ante cierto daño hay cambios epigenéticos; es decir, los genes se preparan frente a la inflamación o el estrés oxidativo. Esta resiliencia se produce por la respuesta hormética del organismo. ¿Cuánto ejercicio? No está claro, pero sí se sabe que si hay un agotamiento extremo, los efectos negativos van a superar a los beneficios .

Pasa continuamente: personas que no han hecho ejercicio en su vida y que, de repente, se estrenan haciendo crossfit. ¿Nuestro cuerpo está preparado para pasar de 0 a 100? Según los expertos, dependerá de cada organismo, pero, en líneas generales, se debe hacer deporte de manera progresiva.

El deporte no es una varita mágica: no va a crear órganos más sanos, un sistema inmune mejor ni nos va a hacer más inteligentes, pero sí va a optimizar las respuestas cerebrales. Con el ejercicio extenuante, incluso hecho de manera progresiva, hay que mantener unos controles; por ejemplo, del ritmo cardiaco. En cuanto al cerebro, el exceso de actividad física no va a beneficiarle.