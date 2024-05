Los requisitos necesarios a partir de los 50 años para tener gafas y lentillas gratis en 2025

El pasado mes de enero, Mónica García, ya anunció su pretensión de conseguir que los correctores visuales fueran gratis para los ciudadanos, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha confirmado en el ‘I Foro de Salud Pública: Una sanidad a futuro’, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud, que pasarán a ser un servicio financiado por el Gobierno a partir del próximo año. “Creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud", ha señalado en su comunicado.