Ana María Cuervo, la bióloga que impulsa la gerociencia: "La vejez no es negativa"

El envejecimiento tiene dos partes. Por un lado, es la etapa de la vida en la que se va produciendo un deterioro progresivo y una pérdida de función, pero de no ser por ello sería la mejor etapa de la vida : ya no se trabaja, los hijos han volado del nido y se cuenta con una gran experiencia vital. Sin embargo, la mayor probabilidad de padecer una enfermedad reduce la calidad de vida.

Desde hace más de una década, como explica Ana María Cuervo a El País en una entrevista, junto a su equipo ha creado una nueva disciplina llamada gerociencia, gracias a lo cuál se han planteado cómo abordar el proceso de envejecimiento de una manera distinta, limitándolo, no esperando a que surja una enfermedad para tratarla. “La vejez es como una enfermedad que aún no se ha manifestado, pero si no haces nada, se manifestará”, sostiene.