El alimento que aumenta la hormona de la felicidad según Cambridge

Dicen que el ser humano no está "biológicamente diseñado" para ser feliz. Que si fuéramos permanentemente felices perderíamos muchas de las facultades que nos permiten sobrevivir y que tienen que ver con el casi permanente estado de alerta e insatisfacción en que vivimos. La incomodidad como factor de supervivencia de la especie. Sin embargo, esto no quiere decir que no busquemos la felicidad ni que esta no exista. Tan es así que incluso hemos identificado científicamente una serie de hormonas que consideramos 'de la felicidad': dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina.