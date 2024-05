Son muchos los beneficios de la luz solar. Con la protección oportuna, el sol nos ayuda a sintetizar la vitamina D , a crecer cuando somos niños y, de mayores, a evitar la osteoporosis . Pero, además, las últimas investigaciones señalan que los ojos también se benefician de los baños de luz solar. Tomar el sol en los ojos tiene importantes derivadas para la salud ocular, como desvela en esta entrevista la doctora Ainhoa de Federico , especialista en Visión Natural, profesora investigadora en la Universidad de Toulouse y directora del primer Diplomado de Coach Visual. Es creadora, además, de Volver a Ver Claro, un método formado por técnicas naturales, no invasivas y científicamente validades, que enseña a cuidar los ojos y aprender hábitos saludables.

La fóvea es una pequeña área de la retina, de 2 milímetros por 2 milímetros, que tiene la mayor concentración de conos. Los conos son las células fotosensibles que captan el color y la precisión de las formas. Con los conos, vemos de manera más nítida. El resto de la retina contiene, sobre todo, bastones con cada vez menos conos a medida que nos alejamos de la fóvea y la mácula. Los bastones captan la estructura general, el movimiento y los contrastes de luz, pero no ven tan nítidamente como los conos.

La luz solar tiene muchas propiedades beneficiosas para los ojos y estimula la regeneración de la retina. En particular, la luz solar rojiza, como la del atardecer o el amanecer, tiene una longitud de onda 670 y, especialmente, si se recibe al amanecer o por la mañana, estimula las mitocondrias de las células fotosensibles, lo que permite tener una retina más saludable protegiendo de frecuencias más cortas y potencialmente dañinas, como la luz azul, violeta e incluso ultravioleta.

El sistema nervioso y el sistema endocrino son informados relativamente al ciclo circadiano por las frecuencias específicas de luz solar que perciben células fotosensibles no ópticas que también tienen los ojos. Privarnos de exposición a la luz solar no solo tiene consecuencias desfavorables para la vista sino para la salud en general: falta de sueño, menor concentración, aprendizaje, memoria, alteraciones del metabolismo... De hecho, estudios científicos recientes apuntan que la falta de luz solar puede ser uno de los factores que favorecen la aparición de cáncer.

Los primeros seres humanos pasaban la mayor parte del día al sol. Lo ideal sería tener una exposición a la luz solar de dos horas al día, incluso si está nublado y la luz nos llega 'filtrada'. No obstante, en nuestro modo de vida actual, a menudo no es posible. Recomendamos una exposición diaria, en función del tiempo que le resulte posible y conveniente a cada uno, y escuchando atentamente las señales de advertencia del cuerpo para no caer en posibles excesos.