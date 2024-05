En España, para recibir atención médica es necesario estar empadronado. El empadronamiento es un proceso importante para obtener los servicios públicos. Si no estás empadronado, no podrás disfrutar de los servicios de salud ofrecidos por la seguridad social española. Esto puede complicar la atención médica, ya que no tendrás acceso a los mismos servicios que los ciudadanos que sí lo está. Sin embargo, hay algunas formas de conseguir atención médica, aunque no estés empadronado.