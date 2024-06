Cómo subir tu vitamina D sin riesgo: tiempos de exposición solar sin protección, según tu fototipo

Como te contábamos aquí, hay hoy en día hasta cremas de protección solar diseñadas para incrementar la vitamina D en nuestro organismo. Gracias a un ingrediente revolucionario llamado Vitamina D-like, estas cremas actúan como multiplicadoras de los receptores productores este ingrediente esencial. Y aunque en nuestro país no falta el sol, no es menos cierto que por distintas circunstancias incluso los habitantes de la península solemos quedarnos cortos de vitamina D. ¿Significa eso que debemos aspirar al naranja Julio Iglesias o a rostizarnos como si fuéramos pollos a l'ast? No. No, lector. No seas extremo.