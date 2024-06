Los problemas de tiroides se disparan en la menopausia: "Hay que vigilar las molestias en la garganta"

La menopausia supone una auténtica revolución en la salud de la mujer. Desde el punto de vista emocional, la llegada a la edad madura supone un plus de sabiduría y de experiencia. Sin embargo, en lo que respecta al estado físico, no hay tan buenas noticias. El aumento de peso, una peor metabolización de grasas y azúcares, una calidad de sueño deficiente y algunos trastornos cardiovasculares son los peores efectos de esta etapa, pero no los únicos. La alteración del tiroides es otro de ellos. Esta pequeña glándula controla procesos fisiológicos importantes, y cualquier modificación afecta a la salud femenina en su conjunto. De todo ello hemos hablado con el doctor Pedro Pablo Ortiz, endocrino, especialista en tiroides y profesor titular en la Universidad de Zaragoza.