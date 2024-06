Pescueza, el pueblo extremeño que sabe cómo cuidar a sus mayores: "La aldea se adapta a ellos"

Algunas calles aparecen con un carril pintado de color azul como símbolo de seguridad para caminar . Y en las zonas más empinadas hay pasamanos con los que ayudar. Si aún así tienen dificultad para andar, los vecinos tienen a su disposición un vehículo eléctrico que les facilita el transporte. "En general, el espacio público está pensado para hacer la vida más confortable a sus vecinos. Y lo que es más importante, ellos deciden cómo y dónde quieren vivir y qué necesitan para sentirse cuidados. Es la manera más natural de envejecer", añade Cristina. Como psicóloga, la presidenta de Amigos de Pescueza valora el impacto emocional que tiene el proyecto sobre los mayores. "Al ser una iniciativa que nació de los propios vecinos y en la que casi todo el mundo está involucrado de forma desinteresada, el efecto positivo enorme. Están con su gente, reciben una atención individualizada según sus necesidades y evitan esa soledad no deseada que está sufriendo la población de más edad en buena parte de España".

El centro neurálgico del proyecto es el Centro de día del pueblo, que además dispone de plazas residenciales. Se ocupan de cosas tan cotidianas como acompañamiento en las citas médicas, la compra u otras gestiones, la colada, la plancha, el aseo diario, la peluquería, etc. Desde la asociación se encargan de promover actividades que evitan que los ancianos se resignen a ver la vida pasar. Muchas de ellas tienen como fin la conexión intergeneracional y prevenir en lo posible el deterioro cognitivo.

Este trato respetuoso y personal implica otra manera de mirar al futuro y un modo de aportar riqueza emocional para el país, crecimiento demográfico para el pueblo y ahorro económico, especialmente para las familias. Cristina hace hincapié en el aspecto demográfico: "Antes del proyecto, Pescueza llevaba años sin ver un nacimiento. En los últimos años han nacido 17 niños. Poco a poco, se habían ido cerrando las puertas de las casas. Unas veces por defunción, otras porque los ancianos tenían mudarse a vivir con sus familiares, sabiendo que una vez que cerraban su casa, generalmente era para siempre. Ya no existe esa necesidad y, además, el pueblo está generando puestos de trabajo, un buen aliciente para que el pueblo crezca".

Cristina insiste en que este modelo genera sentimiento de comunidad, atiende a las necesidades de cada vecino de un modo directo y personal y consigue que la edad no implique tener que romper el vínculo afectivo con el entorno, sus recuerdos y su gente. Es un envejecimiento saludable que, de paso, consigue dinamizar el entorno rural. Y nos cuenta que el éxito de este modelo ha despertado curiosidad en toda España e incluso en el resto de Europa. Es una forma de plantar cara a los problemas que trae consigo el envejecimiento acelerado de la población. En 2050, se calcula que uno de cada tres españoles será mayor de 65 años. Nos atañe a todos y Pescueza se ha adelantado al debate de cómo mejorar la vida del mayor, cómo adaptar espacios que permitan la autonomía o cómo mantener su integración en la sociedad y esa red de apoyo emocional y estimulante sin dejar de estar cuidado. El envejecimiento de la población es una realidad en todo Occidente y las aldeas adaptadas se están popularizando en países como Noruega, Estados Unidos, Austria y Países Bajos, donde se estudian otros modelos de cuidados.

A pesar del éxito de este modelo, Cristina advierte que no es un camino de rosas. Hasta ahora, ha sido un proyecto gestionado por los propios vecinos, pero la Junta de Extremadura no incluyó en los presupuestos de 2024 los 70.000 euros con los que contaban gracias a una subvención de tipo nominativo que recibían con el anterior Gobierno. "Este dinero permitía mantener los puestos de trabajo del centro de día y las plazas residenciales, además de gestionar el programa 'Quédate con nosotros'. De momento, es el Ayuntamiento quien ha conseguido que el proyecto continúe adelante, pero no nos gustaría depender de los vaivenes políticos", zanja.