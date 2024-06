No es la fase más profunda, pero es imprescindible para poner orden a los pensamientos e ideas y que el cerebro pueda deshacerse de la información que no necesita. “Por la noche es cuando estamos consolidando recuerdos, aprendizajes, y también limpiando toxinas acumuladas”, puntualiza al considerar que el suelo es un proceso de limpieza interna.

Por eso mismo, indica que, si pese a dormir no se siente que se descanse, hay que poner el foco en buscar nuevas fórmulas para mejorar la higiene del sueño para lograr un descanso verdaderamente reparador. No por pasar más horas en la cama se descansa más, por lo que hay que trabajar para que el cuerpo sea capaz de entrar en las fases más profundas del sueño y que estas no se ven interrumpidas, lo que implicaría volver a las fases más superficiales que no logran que alcancemos un buen descanso.