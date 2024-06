Estrés antes del verano: el método de 'las cuatro A' para reducir la ansiedad

Evita las situaciones de estrés . No siempre puedes esquivar los temas que te alteran o estresan, pero puedes intentar eludir esas pequeñas cosas que lo detonan y con las que no tienes que lidiar necesariamente en un ciertos momentos. Se trata de priorizar lo que hay que hacer y eliminar de la agenda todo lo que pueda esperar. Por bajarlo a la tierra, si los atascos de tráfico te están sacando de quicio, plantéate la opción de ir a trabajar en transporte público o andando. O si un compañero de trabajo te irrita, intenta mantener más distancia física con él.

Hay ocasiones en las que las cosas no pueden ni evitarse ni cambiar. Es entonces cuando toca aceptar la situación tal y como es . Hay que pensar que no merece la pena estresarse, pero si no se consigue lo recomendable sería consultar con un especialista o recurrir a alguien de tu confianza al que contar cómo te sientes. Expresar y canalizar esos sentimientos y emociones negativas te ayudará a objetivarlas y a reducir su impacto en tu salud mental.

Finalmente, hay que ser capaz de adaptarse a situaciones distintas o que no resultan del todo cómodas. no solo para seguir avanzando, sino para evitar situaciones que desencadenen estrés y tensión. Para ello tienes que modificar tus expectativas y actitud ante la vida. Esfuérzate en buscar una perspectiva diferente y enfócate en lo positivo, no en lo negativo. No te exijas tanto y permítete hacer las cosas no necesariamente perfectas.