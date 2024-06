Querofobia: el miedo a ser feliz a consecuencia de la ansiedad generalizada

Cuando una persona tiene querofobia, tiene miedo de participar de actividades y situaciones que le pueden producir felicidad o placer. Generalmente, muchos tienen la creencia de que, después de vivir momentos de bienestar, algo malo va a suceder. Cuando algo es disfrutable, creen que va a ser demasiado bueno para ser verdad. Así, despliegan una creencia de que la felicidad no es una emoción duradera; de esta manera prefieren no tener momentos felices, con la justificación de autoprotegerse de que algo malo o negativo les suceda. Esto no significa que busquen estar tristes la mayor parte del tiempo, pero sí van a evitar situaciones divertidas o que puedan significar placer.