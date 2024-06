Blanca Madurga, uróloga: "A partir de los 50 el pene se va haciendo más pequeño"

La doctora resuelve dudas, tabúes y falsos mitos sobre el órgano sexual masculino en 'Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar'

“El tamaño importa, pero dentro de unos límites que no son los que la gente cree”, subraya la especialista en Urología

"¿Se acabó el sexo si tengo problemas en la próstata?" Así influye en tu libido

Por mucho uso que se le dé y por más conversaciones que monopolice, el pene sigue siendo ese gran desconocido para la mayoría de los hombres. A su alrededor florecen cientos de tabúes, mitos y bulos. Y, sobre todo, hay muchas falsas expectativas sobre él. Lo que se suele traducir en vergüenza, traumas, egos heridos y problemas sexuales sin resolver. Intentar despejar dudas y acabar con tanta desinformación es el noble propósito que ha guiado a la doctora Blanca Madurga a la hora de escribir 'Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar' (Planeta).

Cuando el tamaño de un órgano puede llegar a marcar tanto la autoestima del patriarcado es obvio que hablamos de un asunto serio. A lo largo de sus treinta años de trayectoria, esta especialista en Urología y profesora universitaria ha recibido en su consulta todo tipo de casos, desde jóvenes acomplejados por las dimensiones de su miembro a hombres mayores que jamás han acudido a una revisión. Y luego están quienes prefieren buscar en Internet la solución a sus problemas en vez de recurrir a un profesional. Por eso un libro como este, que aborda con cercanía, claridad y rigor científico estos temas, se antoja tan necesario.

La eterna pregunta: ¿de verdad el tamaño no importa?

El tamaño importa, por supuesto, pero dentro de unos límites que no son los que la gente cree. A partir de 6 centímetros del pene en erección, que es como hay que medirlo, es suficiente para mantener una relación sexual satisfactoria para ambas partes. Tampoco es necesario un pene extremadamente grande porque incluso puede provocar dolor o molestia en la relación sexual.

¿Qué es un pene realmente pequeño y por qué debería preocupar tenerlo (o no)?

Un pene realmente pequeño es todo aquel inferior a esos 6 centímetros en erección, refiriéndonos a adultos, claro. Sí tiene que preocupar porque con esas medidas tan pequeñas no va a poder hacer una penetración correcta. No solamente puede tener dificultades de cara a la satisfacción sexual de la pareja, sino también problemas de fertilidad al no poder llevar el semen al interior de la vagina femenina.

¿El pene se va haciendo más pequeño con la edad?

Sí, a partir de los 50 hay una disminución progresiva, pero muy lentamente. A causa de un descenso de la testosterona del varón, aunque nunca deja de tenerla. No debe entrañar ninguna preocupación para el varón ni para su pareja.

¿Se puede perder sensibilidad con los años?

Lógicamente con la edad, con la arterioesclerosis, con la diabetes, o con una lesión neurológica, se va a perder sensibilidad en el pene. Pero también es de forma paulatina. Lo que tenemos que hacer básicamente es cuidarnos lo suficiente.

¿El temido gatillazo es más frecuente de lo que creemos?

Totalmente. Nadie, o casi nadie, puede decir que no ha tenido un gatillazo por lo menos una vez en su vida. Lo que hay que hacer es superarlo. Es decir, es algo normal. No siempre el varón está en situación óptima de tener una erección, llegar al orgasmo en el tiempo requerido para que su pareja también lo consiga, etc. Esto es idílico y pasa en ocasiones, pero hay veces en las que no pasa. Sobre todo tras una ingesta abundante de alcohol. Por mucho viagra que se tome no va a hacer efecto. Cuando uno tiene problemas, de pareja o de trabajo, la hipoteca, de salud o de cualquier otra índole, nos va a complicar las relaciones sexuales por mucho que queramos.

¿Es normal la disfunción eréctil a partir de los 50? Tres consejos para lidiar con ello

Es normal la bajada de erección a partir de los 50, que sea un poquito menos fuerte y duradera. Pero entra dentro del proceso de envejecimiento que vamos sufriendo todos. La experiencia va a suplir, con mucho, esa carencia. Una persona entrenada, que sepa de sexo, no va a notar ningún tipo de disfunción eréctil. ¿Tres consejos? Alimentación saludable, ejercicio físico acorde con la edad y una frecuencia sexual sana.

¿Se puede tomar viagra alegremente?

La viagra se puede tomar, porque son muy pocos los casos en los que está contraindicado. Son varones cardiópatas que toman ciertas medicaciones que contraindican la toma de este medicamento. Pero no por tomar mucha viagra va a haber más erección. Y sobre todo, hay que tomarla siempre bajo prescripción facultativa.

¿Cuántas veces es normal levantarse a miccionar por las noches a partir de los 50?

A partir de los 50 es normal levantarse a orinar una vez por la noche. Eso entra dentro de lo normal y no debe preocuparnos para nada. A partir de dos veces es cuando debemos preocuparnos. Si bien, hay que tener en cuenta que los varones a partir de los 50 deben acudir a su urólogo, entre otras cosas, para la prevención del cáncer de próstata.

¿Qué hay que hacer si se nota un bulto en el pene?

Si se nota un bulto en el pene debe acudir enseguida a su urólogo o andrólogo. Ese bulto normalmente no suele ser maligno pero sí puede ser signo de la enfermedad de la peyronie, que hace que el pene se curve y se quede incluso en ocasiones en ángulo recto. Puede ser doloroso y necesita un tratamiento y un seguimiento de la enfermedad.

¿Y si encontramos sangre en la orina o en el semen?

Eso hay que estudiarlo siempre. Cuando orinamos sangre podemos estar hablando de algo potencialmente maligno, por lo que hay que acudir al urólogo inmediatamente. Y cuando la sangre aparece en el semen puede tratarse de alguna patología prostática. Es mucho menos alarmante que aparezca sangre en el semen que en la orina, porque puede deberse a una prostatitis o la ruptura de un pequeño vaso y y no suele tener mayor importancia. De todas formas, siempre hay que vigilarlo.

¿Es posible romper el pene?

Es posible, y de hecho sucede. Para eso se necesitan dos requisitos. El primero es una erección muy potente y el segundo estar un poco despistado. Normalmente se puede romper porque en vez de entrar por el orificio por el que uno en ese momento decide entrar se golpea contra perineo y se rompe la túnica albugínea que envuelve los cuerpos cavernosos. Ahí se produce, además de un chasquido y un dolor muy fuerte, una salida de sangre inmensa. Es como si a una tubería de agua le damos un hachazo. Hay que ir al hospital y requiere de una intervención quirúrgica, pero se va a solucionar y normalmente no va a tener secuelas posteriores.

¿Cómo se debe cuidar correctamente el pene a nivel de higiene?

Con lavarlo una vez al día es suficiente. Es muy importante en los varones que no tengan hecha la circuncisión bajarse el pellejito, lavarse, secarse y después volver a subirlo. Nunca dejar el glande al aire. Si este pellejo no baja bien y no conseguimos una higiene correcta porque se está estrechando por el borde lo mejor es acudir al urólogo y operarse de fimosis. En el caso de que hayas ido al gimnasio, hayas hecho deporte o sudado mucho y tu cuerpo necesite una segunda ducha, por supuesto en ese momento también tienes que volver a lavar el pene.

¿Qué hay que revisar a partir de los 50 para asegurarse de que todo está correcto con nuestro pene y testículos?