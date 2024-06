Con el calor y el verano aquí, el tiempo invita a disfrutar de jornadas y ratitos en la playa, la piscina o la naturaleza. No obstante, es imprescindible llevar a cabo una rutina de cuidado de la piel siempre que nos expongamos a los rayos solares . Por eso, todos somos responsables del uso de cremas solares , no solo en el verano, sino también durante todo el año. Más allá de los motivos estéticos, como la aparición de manchas o arrugas, el uso de protectores solares evita el desarrollo de afecciones más graves, como el cáncer de piel .

Lo cierto es que un bote de crema solar no es como comprar un perfume, muchas veces no se llega a utilizar por completo. Lo típico que vamos a ir unos días a la playa y compramos un bote de crema solar para ese tiempo y al volver no hemos gastado ni el 20%. Al año siguiente vamos a utilizar nuevamente el protector y nos acordamos de ese bote que compramos, pero no estamos seguros de si es adecuado o no.