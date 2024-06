De las técnicas actuales, la tecnológicamente más llamativa, es la que utiliza ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU), con la que se buscan tres objetivos principales: que el nódulo no siga creciendo, que además reduzca su tamaño y que alivie los síntomas locales cuando existen. Es una técnica pionera, en la que yo me he especializado, y con la que todavía no están completamente familiarizados ni médicos ni pacientes. Y supone un avance importante, ya que es completamente ambulatoria, evita la cirugía del paciente, se realiza solamente con anestesia local y se puede repetir las veces que sean necesarias hasta destruir el nódulo implicado. Presenta, además, muchos menos efectos secundarios que la radiofrecuencia o el láser y no necesita sedación como en ellas. El postoperatorio del paciente también es muy cómodo y le permite realizar sus actividades habituales prácticamente al día siguiente.