El agua es clave en nuestra vida. Ya no solo para todas esas tareas de casa para las que es necesaria, sino para nuestra salud. Nuestro organismo está compuesto en un gran porcentaje de agua y necesita mantenerse hidratado, por eso hay que beber bastante cada día. Unos lo hacen directamente del grifo y otros, bien porque su agua no es potable o porque no les gusta, eligen la embotellada. Cada uno tiene su marca favorita, pero para elegirla habría que prestar atención a algunos aspectos.