Carmen Estrada, la neuróloga experta en los griegos: “Podemos modelar nuestro cerebro a cualquier edad”

Carmen Estrada (77) ha dedicado toda su vida a la investigación y a la ciencia. Doctora en Medicina, catedrática de Fisiología, investigadora en neurociencia durante más de 30 años en la Universidad de California y en el City of Hope Researsch Institute, tras su jubilación ha decidido dedicarse al estudio de la cultura griega clásica , y ha publicado varias obras sobre el tema. En su último libro, “La Herencia de Eva” analiza de forma crítica los derroteros que está siguiendo la ciencia, y se cuestiona si está sirviendo a la humanidad o a intereses puramente económicos.

Siempre me había debatido entre esas dos aficiones, y cuando me jubilé decidí que ya había dedicado mucho tiempo a mi primera afición que era la ciencia, y merecía la pena darme la oportunidad de dedicarme a la segunda. Estoy muy contenta de haber podido hacerlo, porque casi todo el mundo tenemos más de una vocación y es un privilegio hacer podido dedicarle tiempo a cada una de ellas.

La religión se basa en la creencia, la interpretación de la realidad se hace mediante un relato y corresponde al mundo de la mitología. En la ciencia no hay relato, hay indagación y constatación, la creencia no existe en la ciencia. Son ámbitos diferentes. Yo creo que no son compatibles, que es una contradicción, pero los humanos somos muy contradictorios.