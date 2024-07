Sin embargo, no todos los cambios capilares son permanentes. Si el folículo piloso no está dañado y la caída del cabello no se debe a un problema de salud interno, el pelo puede volver a crecer sano una vez que se corrija el desequilibrio. Por lo general, el debilitamiento y la caída del cabello son una parte normal del envejecimiento, al igual que la aparición de canas. El pelo puede volverse más quebradizo, la velocidad de crecimiento disminuye y los folículos pilosos pueden contraerse.