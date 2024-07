Desde hace unos años, ya eran varios los problemas de salud que Shelley arrastraba y que terminaron de ser evidentes tras su aparición en 2016 junto al Dr. Phil. Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando se abrió como nunca antes acerca de los obstáculos que le había causado a nivel mental interpretar el papel en el film del director y guionista Stanley Kubrick: “Me despertaba y me daba cuenta de que tendría que llorar todo el día. No sé cómo pude hacerlo”, se sinceró. Además, confesó que, tras rodar 127 veces la mítica escena del baseball y la escalera, a pesar de su dificultad terminó siendo una de las mejores del largometraje y consolidándole como una de las actrices más relevantes.