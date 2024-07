Por lo general, las personas sanas suelen presentar un descenso nocturno de la presión arterial. No obstante, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford reveló que una de cada ocho personas podría sufrir picos de presión arterial durante la noche sin siquiera notarlo. Y para peor, esas subas no sólo no dejan rastros si no que tampoco se detectan en las lecturas diurnas.