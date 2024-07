Arde la calle al sol del poniente. Por arder, arden hasta las pérdidas, que diría el poeta Antonio Gamoneda. La canícula tiene esta cosa de que, por mucho que la esperes, por mucho que la preveas, por mucho que la anticipes, siempre es como si te cogiera de sorpresa, alterando a golpe de calor, nunca mejor dicho, tu estado de ánimo y volviéndote un ser abyecto y desalmado: hay gente que en verano parece que está siempre en modo "aún no me he tomado el cafe". ¿Por qué ocurre esto? Hay, como para casi todo, una explicación científica.