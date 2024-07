¿Naciste entre 1945 y 1975? Expertos solicitan pruebas porque podrías tener hepatitis C

Aunque parezca sorprendente, la existencia de la Hepatitis C fue confirmada apenas en 1989. Se trata, pues, de una variante más o menos reciente de la infección, y eso tiene todo que ver con el hecho de que las personas mayores de 50 años sean una población de riesgo. Hoy en día, la Hepatitis C no solo tiene cura sino que la Organización Mundial de la Salud cuenta con erradicarla hacia 2030, sin embargo, los casos que quedan por tratar y curar son los de personas que contrajeron la infección hace más de dos décadas y no saben que la tienen o no fueron tratados en su momento, según ha expresado en un comunicado la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE).