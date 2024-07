El 'olor a mayor' existe (y nos afecta a todos): ¿cómo retrasar su aparición?

Sin embargo, a pesar de que este olor se asocia a edades ya avanzadas, la ciencia, más allá de confirmar que sí, que es un aroma que existe, sostiene que empieza a desarrollarse en las personas más o menos a partir de los 30 años. Pero ¿por qué no es evidente hasta muchos años después?

En principio se debe a los cambios hormonales y metabólicos que van surgiendo a partir de esa edad en el organismo, por lo que es un olor natural que no se puede evitar. En todo caso, sí que se señala que hay determinados factores que pueden influir en que aparezca antes o después, o que su olor sea más o menos potente, como los hábitos de vida, la higiene personal o la dieta que se lleva.

Aunque en muchas ocasiones puede llegar a relacionarse con la higiene, lo cierto es que no tienen nada que ver por lo que no se puede evitar, aunque sí llegar a tener cierto control para que no sea excesivamente potente. Así, mantener una higiene diaria que se combina con desodorantes que neutralizan el aroma pueden ayudar, al igual que mantener unos buenos hábitos de vida que permiten controlar esta molécula y reducir los ácidos grasos que se originan en nuestra piel, por tanto retrasando su aparición o haciendo menos evidente su olor.